Zbiórka funduszy na zakupów Hawajów przez Polskę pojawiła się w serwisie zrzutka.pl. Do tej pory uzbierano 10 złotych z planowanego miliona potrzebnego na realizację celu. Temat rozpowszechniła prokremlowska agencja Ria Nowosti , sugerując w depeszy, że za akcję odpowiadać mają rzekomo polskie władze.

"Czy kiedykolwiek marzyłeś o ciepłym morzu, białym piasku i palmach... w granicach Rzeczypospolitej? Czy myślałeś, że doświadczymy wiecznej majówki bez konieczności lotu tanimi liniami, gdzie bagaż podręczny to samopoczucie i nadzieja? To marzenie może stać się rzeczywistością" - przekonuje Arkadiusz Wica, założyciel zbiórki, który do serwisu dołączył zaledwie przed tygodniem.