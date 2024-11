Pierwsze słowa Nawrockiego. Na scenie powitał go syn

Kandydat powiedział, że "wierzy w Polskę i będzie o nią walczył" . - Przeszedłem długą drogę, żeby być dziś tutaj z wami i móc z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem gotowy do tego, by reprezentować wszystkich Polaków. Moja droga rozpoczęła się od Siedlec, robotniczej dzielnicy Gdańska - przez szkołę, hale sportowe - oznajmił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki zabrał głos po nominacji. Uderzył w Rafała Trzaskowskiego

- Żyję, jak wielu z was - skromnie, ale zawsze godnie i zawsze z Polską w sercu - oświadczył, wywołując owacje zgromadzonych. - Zaufajcie mi, nie robiłem sobie selfie , gdy każdego dnia jechałem tramwajem linii 12 z gdańskich Siedlec na Uniwersytet Gdański. To była moja codzienność, nie potrzebowałem sobie robić żadnych zdjęć - stwierdził, nawiązując do Rafała Trzaskowskiego .

- Sens walki powinien być mierzony wartościami, w imię których ta walka się odbywa, a nie szansami na zwycięstwo - powiedział Nawrocki, nawiązując do Westerplatte. - My zaś walczymy dziś o wartości, ale mamy obowiązek zwycięstwa - podkreślił.

Wybory prezydenckie. Karol Nawrocki dziękuje Jarosławowi Kaczyńskiemu

- Głośnie medialne rozliczenia nie zastąpią sprawności rządu. Od tego nie znikają kolejki do lekarzy, nie poprawia się byt rodzin. (...) Doszło do niebywałego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Polacy gubią się, kto jest, a kto nie jest polskim sędzią. Artykuł 7 Konstytucji RP jest łamany konsekwentnie. (...) Trwa niepokojący atak na niezależne od władzy wykonawczej instytucje - ocenił kandydat popierany przez PiS.

Karol Nawrocki zo postulatach. Zapowiedział inicjatywę ustawodawczą

- Stoczyłem w życiu wiele walk. Dziś idę z wami do tej najważniejszej walki w moim życiu - do walki o Polskę - zakończył swoje przemówienie.

Wybory prezydenckie. Karol Nawrocki z poparciem PiS

- Ta tradycja obywatelska zobowiązuje nas do tego, żebyśmy w imię wolności i rozwoju RP zabierali głos niezależnie od tego, co dyktują autorytety medialne, co dyktują wylansowani w danym momencie i stojący za nimi politycy. Żebyśmy szukali kandydatów, którzy mogą poprowadzić Rzeczpospolitą do nowych zwycięstw i odzyskania godnego miejsca w Europie - podkreślił naukowiec.