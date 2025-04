"Moje serce jest z milionami chrześcijan na całym świecie, którzy go (papieża - red.) kochali" - napisał Vance.

J.D. Vance żegna papieża Franciszka. To on był liderem, który widział się z nim ostatni

"Cieszyłem się, że mogłem go wczoraj (w niedzielę wielkanocną - red.). zobaczyć, choć oczywiście był bardzo chory. Zawsze będę go pamiętał z poniższej homilii, którą wygłosił w pierwszych dniach pandemii COVID-19. To było naprawdę piękne" - podkreślił polityk.