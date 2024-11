"PiS zawsze udawał, że kieruje się prawem i sprawiedliwością, a teraz udaje, że jest klubem obywatelskim" - napisał na platformie X poseł KO Mariusz Witczak . Zasugerował, że Karol Nawrocki ma tyle wspólnego z obywatelskością, co Jarosław Kaczyński z bezpartyjnością.

" Mam nadzieję, że będzie nokaut . Zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej to szansa na powrót do państwa prawa i sprawiedliwości i gwarancja odejścia od PIS" - przekazał Bogdan Zdrojewski z KO. Zarazem przestrzegł przed "hurra optymizmem" .

Marnie szanse kandydata PiS oceniła Anna Maria Żukowska . "Nie jestem przekonana, że on w ogóle wejdzie do drugiej tury" - przekazała polityk Lewicy.

Prezes IPN może liczyć na poparcie Beaty Mazurek . Była europosłanka PiS użyła hasztagu #Nawrocki2025, publikując zdjęcie kandydata. Wsparcie dla kandydatury prezesa IPN wyraził działacz PiS młodego pokolenia, czyli Oskar Szafarowicz . Jego zdaniem Nawrocki to "kandydat środowisk patriotycznych".

"Pracowałem dla kończącego kadencję prezydenta, pracowałem w obu jego kampaniach. Dlatego z całkowitym przekonaniem mówię: Karol Nawrocki to kandydat dla Polski, to mój kandydat!" - zapewnił na platformie X Paweł Szrot z PiS.

Z kolei Joanna Borowiak z PiS zachęciła do wspierania kandydatury prezesa IPN. "Zapraszam serdecznie do komitetu poparcia doktora Karola Nawrockiego oraz do współpracy w mediach społecznościowych!" - przekazała.