Na sali pojawili się politycy PiS oraz członkowie komitetu obywatelskiego , który zgłosi niezależnego kandydata na prezydenta Polski. Na jego czele stanie prof. Andrzej Nowak . - Żebyśmy szukali kandydatów, którzy poprowadzą nas do nowych zwycięstw - tak swoją misję opisał ze sceny krakowski historyk.

Wybory prezydenckie. Karol Nawrocki "człowiekiem rozsądku"

Jarosław Kaczyński podkreślał "konieczność pójścia do przodu". - Dziś ten marsz został powstrzymany, jest już stagnacją albo cofaniem się w tył . Mówię tutaj tylko o kwestiach gospodarczych - kontynuował, atakując obecnie rządzących.

- Trzeba nam na czele państwa kogoś, kto jest polskim patriotą, który udowodnił to niejeden raz. Jest człowiekiem przenikliwym i - co jest bardzo ważne - zdrowego rozsądku - zachwalał Nawrockiego prezes PiS. Dalej podkreślał potrzebę "ogromnej pracy dla ochrony tych wyborów, bo nasi przeciwnicy mogą sięgać do tzw. środków bogatych" oraz ciężkiej pracy w celu "przekonania tych nieprzekonanych".