Lubienie, czyli preferowanie osób nam bliskich, jest silniejszym motywatorem do pomocy niż współczucie.

Ponad połowa Polaków uważa, że pomoc humanitarna powinna być kierowana głównie do rodzimych obywateli.

Coraz wyraźniej widać, że w oczach Polek i Polaków pomoc powinna trafiać przede wszystkim do samych Polaków - wynika z raportu “Barometr Humanitarny 2025”, zrealizowanego w Polsce na zlecenie organizacji Lekarze bez Granic.

Ponad połowa badanych (53 proc.) uważa, że organizacje humanitarnedziałające w Polsce powinny wspierać przede wszystkim Polaków, "bo mamy dużo własnych problemów". To wzrost o 20 punktów procentowych w porównaniu do badania z 2023 roku i o 10 w stosunku do wyników z 2024 r.