Jak informuje "Newsweek" były minister edukacji ma teraz rzekomo równe szanse na wskazanie, co szef IPN Karol Nawrocki , będącym "ulubieńcem prezesa PiS" . "Gdy wciskano dziennikarzom nazwisko Nawrockiego, część ludzi w PiS sugerowała, że to zasłona dymna dla kogoś innego" - czytamy.

Media: Przemysław Czarnek ma szanse ściągnąć wyborców Konfederacji

"Czarnek byłby sygnałem, że PiS idzie do prawej ściany, że w drugiej turze liczy przede wszystkim na przyciągnięcie elektoratu Konfederacji (i trochę PSL). Przeciwnicy - zarówno prawyborów, jak i Czarnka - argumentują z kolei, że byłaby to prosta droga do przegranej, ale także do niesłychanego wzmocnienia pozycji Czarnka w partii przed planowanym na połowę przyszłego roku kongresem" - czytamy.