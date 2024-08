Tymczasem Bosak stwierdził, że będzie namawiał kierownictwo partyjne do poparcia Sławomira Mentzena jako kandydata całej formacji w wyborach prezydenckich 2025.

"Dziękuję za wszystkie głosy zachęcające mnie do startu i proszę o zaufanie, że to najwłaściwsza decyzja, pozwalająca utrzymać jedność i rozwój Konfederacji" - napisał później w swoich mediach społecznościowych Krzysztof Bosak .

Wybory prezydenckie 2025. Rezygnacja Krzysztofa Bosaka ze startu

PiS kalkuluje, że Krzysztof Bosak byłby zagrożeniem dla kandydata PiS, bo w pierwszej turze odbierałby głosy kandydatowi PiS, ktokolwiek nim zostanie. Bosak odwołuje się bowiem do tego samego elektoratu co PiS - patriotycznego, narodowego, ceniącego wartości konserwatywne itd.

Widać to było po wynikach wyborów parlamentarnych, gdy Bosak został liderem listy Konfederacji na Podlasiu i osiągnął tam bardzo dobry wynik (prawie 45 tysięcy głosów), stając się konkurencją dla kandydatów z listy PiS (jedynka PiS Jacek Sasin dostał 59 tysięcy głosów).

Tymczasem, wedle naszych rozmówców z PiS, Sławomir Mentzen jest problemem, ale bardziej dla Trzeciej Drogi i jej kandydata, którym najprawdopodobniej będzie Szymon Hołownia . Obaj odwołują się do podobnego elektoratu, liczą na wyborców liberalnych gospodarczo i stawiają na przekaz skierowany do przedsiębiorców.

- Chodzi o to, że krytykuje ich z zupełnie innych pozycji niż my i jest w tym wiarygodny. Przed nami teraz zupełnie inne wyzwanie, dotyczące wyboru naszego kandydata, który musi okazać się w drugiej turze strawny także dla wyborców Mentzena - uważa jeden z naszych rozmówców, analizując nową sytuację, w jakiej znalazła się partia po decyzji liderów Konfederacji.

Prawybory na prawicy. Był pomysł, ale upadł

Informując o swojej decyzji dotyczącej rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich Krzysztof Bosak wspomniał też o sytuacji, w której mógłby zmienić zdanie. Stwierdził, że jest gotów stanąć do walki o Pałac Prezydencki, ale wówczas, gdy dojdzie do prawyborów na całej prawicy. Dodał też, że pomysł nie wyszedł od niego, lecz od środowisk prawicowych publicystów i komentatorów, które wystosowały apel w tej sprawie. Podpisali go m.in. Witold Gadowski, Paweł Lisicki, prof. Andrzej Nowak, Jan Pietrzak, Jan Pospieszalski i inni.