Prezydentura i rząd rzucone przeciwko sobie jako ostateczne, najważniejsze bronie masowego rażenia, niszczą państwo, a każdej ze stron pozwalają w sposób totalny używać najgorszego ze stosowanych w polskiej polityce alibi: "my byśmy świetnie Polską rządzili, gdyby nie to, że ci drudzy nam rządzenie uniemożliwiają".

Tusk miał i rząd, i przyjaznego prezydenta Komorowskiego przez pełną kadencję. Mógł uchwalić i wprowadzić w życie każdą ustawę, którą stworzył on i jego zaplecze. Polacy przyjrzeli się mu, ocenili, i odsunęli go od władzy w 2015 roku.

Kaczyński miał i rząd, i przyjaznego prezydenta Dudę (którego sam namaścił) przez pełne osiem lat. Mógł uchwalić i wprowadzić w życie każdą ustawę, mógł nawet łamać konstytucję (albo poruszać się w szarej strefie pół-konstytucyjności), bo prezydent na to się zgadzał. Polacy przyjrzeli się mu, ocenili, i odsunęli go od władzy w roku 2023.

Ale co ja tam wiem, mój świat, moja racjonalność, odchodzą. Przychodzi racjonalność Putina i Trumpa zafascynowanego Putinem. Przychodzi racjonalność Brauna i górali wybierających Brauna do Parlamentu Europejskiego. Przychodzi racjonalność późnoliberalnych mediów rozliczających Trumpa z jego walki z "postępem" niebinarności i transseksualizmu w więzieniach, toaletach i sportach siłowych (co robi akurat słusznie), a nie z tego, że niszczy jedność liberalnego Zachodu na poziomie politycznym, gospodarczym i militarnym.

Także najbliższe wybory prezydenckie w Polsce mogą zostać rozegrane w logice "funu", w logice najbrutalniejszej zabawy, w której zabawką będzie polskie państwo, bo przecież żyjemy w najbezpieczniejszym ze światów i nic z zewnątrz ani od wewnątrz Polsce nie zagraża. Właściwie już są tak rozgrywane, a w tej produkcji "funu" chętnie uczestniczymy także My Media i My Dziennikarze.

Oczywiście powstaje pytanie, do czego obóz mający już całą egzekutywę używa zdobytej przez siebie władzy. Do rządzenia państwem czy do paraliżowania opozycji, żeby rządzenia państwem nie mogła rozliczyć. Do łagodzenia wojny kulturowej czy do jej radykalizowania.