Do porannego ataku Rosji odniósł się Wołodymyr Zełenski, który, mówiąc o poszkodowanych, zaznaczył, że są to "zupełnie różne osoby". "Niektórzy starsi, niektórzy bardzo młodzi. Wszystko, co robili, to życie we własnym kraju, we własnym mieście - i już samo to czyni ich celem dla Rosji i jej rakiet" - napisał.