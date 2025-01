Krzysztof Stanowski: Startuję w wyborach, ale nie chcę być prezydentem

We wtorek wieczorem Krzysztof Stanowski opublikował nagranie w mediach społecznościowych, w którym wystąpił na tle flag Polski , Niemiec , Unii Europejskiej i NATO . Dziennikarz powiedział, że nadchodzące wybory prezydenckie są "poważne, kluczowe i konieczne". Nawiązał na wstępie do wstąpienia Wojciecha Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku.

Wybory prezydenckie. Krzysztof Stanowski ogłosił swoją kandydaturę

- Stoją przed państwem nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji, nie mam ku temu doświadczenia. Nie jestem w stanie tego urzędu piastować z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą - podkreślił i dodał, że "nie stać go, by być prezydentem, bo prezydent za mało zarabia".