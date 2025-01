Na pewno organy powoływane przez PiS z pogwałceniem konstytucji i prawa nie powinny mieć w tej sprawie nic do powiedzenia - powiedział Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej w Białogardzie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich został zapytany o to, kto powinien decydować o ważności wyborów w Polsce. Odniósł się również do medialnych doniesień dotyczących Karola Nawrockiego.