Zdaniem dr Karola Szulca , amerykanisty z Uniwersytetu Wrocławskiego , jeśli Biały Dom rzeczywiście wycofa się ze starań osiągnięcia porozumienia pokojowego między Rosją i Ukrainą , będzie to przyznanie się do "całkowitej porażki".

- Prezydent USA postrzega politykę w sposób autorytarny. Jego zdaniem dwóch silnych mężczyzn (on i Putin - red.) może porozumieć się nad głowami wszystkich innych. On lubi deale, choć rzadko je osiąga. Ponadto wielokrotnie wypowiadał się o Putinie jako prawdziwym mężu stanu. Żywił przekonanie, że łatwo będzie mógł się z nim dogadać. Ale to nie jest strategia, tylko percepcja rzeczywistości Trumpa, że jeśli coś powie, to to się stanie - podkreślił dr Szulc.