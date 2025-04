Rzecznik Praw Obywatelskich skierował zapytania do minister zdrowia i prokuratury w Oleśnicy w sprawie aborcji w szpitalu oleśnickim.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że skierował pisma do: minister zdrowia Izabeli Leszczyny oraz Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Biuro RPO chciałoby uzyskać więcej informacji o toczącym się śledztwie.

Dalej nie wiadomo, czy minister Leszczyna w jakikolwiek sposób interweniowała w sprawie aborcji w Oleśnicy. Dlatego współpracownicy Marcina Wiącka zwrócili się informacje do resortu.

Biuro RPO przypomniało, że z listem do szefowej resortu zdrowia wystąpiło już Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników . Chodzi o dokładną wykładnię pojęcia "przerywanie ciąży" Poproszono o przesłanie kopii udzielonej odpowiedzi.

O sprawie pisaliśmy w Interii. - W zeszłym roku powstały wytyczne, ale tam nie ma wyjaśnienia, co po przerwaniu ciąży po 24. tygodniu mamy zrobić z płodem, czy mamy zabijać te dzieci - mówił prof. Piotr Sieroszewski, kierownik Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii UM .

- Bardzo prosimy panią minister, żeby nam powiedziała, co my mamy właściwie zrobić - zaapelował do Izabeli Leszczyny.