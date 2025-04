97,2 proc. badanych stwierdziło, że żadna z debat nie wpłynęła na taką zmianę, a 2,8 proc. było przeciwnego zdania. W podziale na płeć to kobiety (98 proc.) są wierne swoim poglądom i wyborom, choć różnica w stosunku do mężczyzn (96 proc.) jest znikoma.

Co ciekawe, co dziesiąty badany (10 proc.) w wieku 50-59 lat twierdzi, że telewizyjne starcia kandydatów walczących o najwyższy urząd wpłynęły na zmianę decyzji o poparciu konkretnej osoby 18 maja. W innych grupach wiekowych ten współczynnik był zdecydowanie niższy.

Na 30 dni przed pójściem do urn wiadomo także, że swoją debatę zorganizuje TVP - wydarzenie planowane jest na 12 maja .

Fenomenem przedwyborczych debat zajęła się reporterka Interii. Według rozmówców Kamili Baranowskiej "duże zainteresowanie zaskoczyło nawet same sztaby i kandydatów". Eksperci nie przewidują jednak, aby chwilowe zainteresowanie znacząco wpłynęło na frekwencję wyborczą i ostateczne wyniki.

- Do tej pory kampania była nudna, bo trwa już długo, wolno się rozkręcała i w końcu pojawiło się jakieś zamieszanie, jakieś emocje, co spowodowało jej uatrakcyjnienie w oczach wyborców - komentował prof. Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodał jednak, że najmocniej na to zainteresowanie debatami wpłynęła debata o debacie, którą obserwowaliśmy przez cały tydzień.