- Oficjalny komunikat ukaże się w najbliższych dniach. Czasu wiele nie ma, wybory są w marcu. Formalnie ogłosimy to wcześniej. Jest tak, jak media mówią. To najpoważniejsza kandydatura. Wiele wskazuje, że zostanie ogłoszona - zapowiedział na antenie polityk PiS.

Barbara Nowak w wyborach do Senatu? Ryszard Terlecki komentuje

- Po naszej stronie to jednak kandydatura, która zyska poparcie. Nasz elektorat z pewnością będzie na nią głosował. Frekwencja będzie niewielka, rozstrzygną te twarde elektoraty. W Podgórzu mieliśmy dobre wyniki. Pewnie tym razem też się powiedzie - podkreślił poseł PiS.

Jednocześnie Terlecki zauważył, że "Kraków" to trudny teren dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. - Nasz kandydat zdobył tam 72 tysiące głosów i to dobry wynik. Teraz, przy mniejszym zainteresowaniu wyborami, wynik może być dla nas korzystny (...). Podchodzimy do tego z przekonaniem, że trzeba intensywnie walczyć, żeby krakowską sytuację odwrócić - stwierdził Terlecki.