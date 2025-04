Supermarkety i dyskonty będzie można odwiedzić tylko do godziny 14:00. Co ważne - niektóre sklepy mogą zamknąć się wcześniej. Przykładowo - placówki sieci takich jak Biedronka, Dino czy Aldi będą otwarte do 13:30. Niektóre markety zamkną się jeszcze wcześniej - do 13:00 będzie można zrobić zakupy w Carrefourze, Kauflandzie czy większości sklepów Lidl.