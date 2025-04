Agent ABW oskarżony. Bodnar: Poprzednia władza próbowała zamieść sprawę

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi ABW Pawłowi K. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w październiku 2020 roku wyjechał autem w uczestniczki Strajku Kobiet. "To jedna ze spraw, którą poprzednia władza próbowała zamieść pod dywan" - ocenił minister sprawiedliwości Adam Bodnar.