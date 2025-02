IPN nie udostępnił parlamentarzystkom KO stenogramów Kolegium IPN, mimo prób przeprowadzenia kontroli poselskiej i wystosowania wniosku o dostęp do informacji publicznej. - Czego boi się Karol Nawrocki? - pytała Jolanta Niezgodzka. - To kolejne dowody, które podważają wiarygodność prezesa IPN. Każdego dnia dowiadujemy się informacji, które dyskwalifikują go jako kandydata na prezydenta - dodała.