Doradca Putina drwi z Merza, w tle doniesienia mediów. "Nawet nie jesteś w grze"

Aleksandra Czurczak

"Nawet nie jesteś w grze. Zdyskwalifikowałeś się" - napisał doradca Kremla Kiriłł Dmitrijew, zwracając się do kanclerza Niemiec. To reakcja na rozmowę europejskich przywódców, którą opisały media. - Oni (USA i Rosja) grają z wami i z nami jednocześnie - ostrzegał na ujawnionych taśmach Friedrich Merz.

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzących przy mikrofonach na tle jednobarwnych scenicznych plansz, skupieni na rozmowie lub wystąpieniu publicznym.
Tajna rozmowa. Kiriłł Dmitrijew odpowiada Friedrichowi Merzowi Carsten Koall / Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket Getty Images

W skrócie

  • Europejscy przywódcy wyrazili głęboką nieufność wobec USA w kontekście negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy.
  • Macron i Merz ostrzegli Zełenskiego przed potencjalną zdradą ze strony Amerykanów i zalecili ostrożność.
  • Strona rosyjska zareagowała na wyciek tajnej rozmowy opublikowanej w niemieckich mediach.
Niemiecki tygodnik "Spiegel" dotarł do nagrań z tajnej konferencji prezydenta Francji z przywódcami Niemiec, Finlandii i Ukrainy oraz sekretarzem generalnym NATO i napisał, że,Emmanuel Macron i Friedrich Merz żywią głęboką nieufność do USA, jeśli chodzi o negocjacje pokojowe z Ukrainą i Rosją.

Do publikacji odniósł się w swoich mediach społecznościowych Kiriłł Dmitrijew, który jest jednym z głównych negocjatorów w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy i w relacjach rosyjsko-amerykańskich.

    "Nawet nie jesteś w grze. Zdyskwalifikowałeś się przez podżeganie do wojny, sabotaż pokoju, nierealistyczne propozycje, samobójstwo cywilizacji zachodniej, migrację, upartą głupotę" - napisał Dmitrijew do Friedriecha Merza w reakcji na doniesienia medialne.

    Wyciekła tajna rozmowa. Macron i Merz ostrzegają Zełenskiego

    Z nagrań rozmowy telefonicznej ujawnionej przez tygodnik "Spiegel" wynika, że Macron i Merz użyli "ostrego języka" podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i kilkoma innymi czołowymi europejskimi politykami. Ostrzegali, że USA mogą zdradzić i Ukrainę, i Europę.

    - Istnieje możliwość, że USA zdradzą Ukrainę w sprawie terytorium, nie określając jasno gwarancji bezpieczeństwa - mówił na nagraniu Macron. Prezydent Francji dodał, że Zełenskiemu grozi "wielkie niebezpieczeństwo".

    Podczas rozmowy Merz zalecał z kolei Zełenskiemu, aby w nadchodzących dniach "zachował szczególną ostrożność".

      - Oni grają z wami i z nami jednocześnie - mówił kanclerz Niemiec, mając na myśli prawdopodobnie dwóch amerykańskich negocjatorów: wysłannika Donalda Trumpa, magnata rynku nieruchomość Steve'a Witkoffa oraz doradcę prezydenta USA i jego zięcia Jareda Kushnera.

      Według niemieckiego tygodnika jest to przejaw "głębokiej nieufności Europejczyków do dwóch powierników Trumpa".

      Kluczowe spotkanie w Moskwie. Rozmowy delegacji trwały pięć godzin

      Konferencja telefoniczna z której pochodzi nagranie odbyła się w poniedziałek. Dzień później, we wtorek, Witkoff i Kushner przeprowadzili pięciogodzinne rozmowy w Moskwie z Władimirem Putinem i jego dwoma doradcami Jurijem Uszakowem oraz Kiriłł Dmitrijew.

      Po tym spotkaniu amerykańscy wysłannicy wstępnie mieli udać się do Brukseli na rzekome spotkanie z Zełenskim. Spotkanie to jednak odwołano. Strona ukraińska przekazała później, że po naradach w stolicy Rosji Witkoff skontaktował się z szefem ukraińskiej delegacji.

      Źródło: "Der Spiegel"

