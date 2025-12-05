W skrócie Przemysław Wipler złożył interpelację do prokuratora generalnego w sprawie oszustw związanych z kryptowalutami, powołując się na wysoką liczbę poszkodowanych.

Poseł domaga się rzetelnych danych dotyczących liczby i skali przypadków oraz pyta o możliwość powołania specjalnej jednostki ds. przestępczości krypto.

Tymczasem prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, co wywołało burzliwą debatę publiczną.

Przemysław Wipler zapowiedział złożenie formalnego pytania we wpisie na platformie X. "Składam interpelację do prokuratora generalnego Waldemara Żurka dotyczącą skali oszustw związanych z kryptowalutami w Polsce" - napisał.

"W przestrzeni publicznej pojawia się liczba 600 tys. poszkodowanych, padająca m.in. z ust premiera Donalda Tuska. Chcę sprawdzić, jaka jest prawda" - poinformował poseł Konfederacji.

Wipler dodał, że jeżeli ta liczba jest prawdziwa, to "mamy do czynienia z największą falą oszustw finansowych w historii III RP. Jeżeli nie - opinia publiczna jest wprowadzana w błąd". Obie te sytuacje w jego ocenie wymagałyby wyjaśnień.

"Pytam Prokuraturę o liczbę prowadzonych postępowań dot. krypto, ile spraw wszczęto i zakończono od 2019 r., ile osób jest poszkodowanych oraz jakie są ich łączne straty" - wskazał polityk.

Dodał, że interesują go także kwalifikacje prawne stosowane w tych sprawach oraz to, czy prowadzony jest centralny rejestr takich postępowań.

"Chcę również wiedzieć, czy planowane jest powołanie specjalnej jednostki ds. przestępczości krypto. Skala problemu tego wymaga" - napisał Wipler.

"To pierwszy krok do uporządkowania wiedzy o oszustwach krypto w Polsce. Dziś mamy jedynie medialne szacunki, a nie twarde dane z prokuratur" - wskazał poseł. Poinformował również, że podzieli się odpowiedzią prokuratury.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach. Zareagował premier Tusk

Kwestia kryptowalut stała się istotnym tematem w debacie publicznej, kiedy kilka dni temu prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów. Celem zmiany prawa w tym aspekcie była m.in. implementacja unijnych przepisów.

"Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć. W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego" - skomentował ten ruch premier Donald Tusk.

"Regulacja jest konieczna. Musi być to jednak ustawa porządkująca ten rynek w sposób normalny a nie nadregulacja szkodząca polskiej gospodarce. Decyzja o wecie była konieczna i została podjęta odpowiedzialnie" - argumentował z kolei rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

W poniedziałek część obrad Sejmu została utajniona. Spotkanie posłów mogło dotyczyć kwestii kryptowalut i pojawiającego się w niej rosyjskiego śladu płacenia nimi za akty dywersji na terenie naszego kraju.

