Spis treści: Czy będzie wojna? O to Polacy pytali w 2025 roku "Heweliusz" i "Dom dobry" na szycie Labubu - viralowy fenomen wyprzedził politykę Praktyczne porady i ciekawostki

Wybory prezydenckie w Polsce były absolutnym numerem jeden w wyszukiwaniach 2025 roku. Polacy wpisywali nazwiska kandydatów (Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski) oraz pytania o terminy głosowania, procedury dopisania do listy wyborców czy zmianę miejsca głosowania.

Kampania wyborcza przyciągnęła ogromną uwagę, a sondaże i debaty były śledzone na bieżąco. Jednak w kategorii ludzie na pierwszym miejscu nie znalazły się nazwiska polityków. Polacy najczęściej szukali informacji o zmarłej w tym roku Joannie Kołaczkowskiej.

Czy będzie wojna? O to Polacy pytali w 2025 roku

Nie tylko krajowe wydarzenia dominowały w Google. Wysokie zainteresowanie budziły konflikty międzynarodowe, w tym napięcia na Bliskim Wschodzie. Hasło "Iran" pojawiało się często w kontekście wojny z Izraelem.

Dużo pytań dotyczyło też Watykanu: śmierć papieża Franciszka i wybór Roberta Prevosta na jego następcę były jednymi z najgorętszych tematów.

Wśród popularnych zapytań znalazło się również dramatyczne "czy będzie wojna?". To pokazuje, że w 2025 roku nie odrywaliśmy się od globalnych niepokojów.

"Heweliusz" i "Dom dobry" na szycie

Gdy chcieliśmy odpocząć od polityki, sięgaliśmy po rozrywkę. Wśród seriali prym wiódł polski "Heweliusz" opowiadający o katastrofie promu. Widzowie szukali nie tylko kolejnych odcinków, ale też faktów historycznych: dlaczego zatonął statek, ile osób przeżyło.

W kategorii filmów na pierwszym miejscu znalazł się "Dom dobry", wyprzedzając zagraniczne produkcje. Popularne były też pytania o miejsca kręcenia scen i daty premier nowych sezonów.

Muzyka również miała swoje pięć minut. W wyszukiwaniach pojawiały się koncerty największych gwiazd, a także pytania o bilety i setlisty. W 2025 na pierwszym miejscu w kontekście koncertów pojawiał się Pitbull. Na drugim miejscu uplasował się polski artysta Quebonafide.

Labubu - viralowy fenomen wyprzedził politykę

Drugie miejsce w ogólnym rankingu trendów zajęło hasło Labubu.

To kolekcjonerska maskotka, która stała się hitem internetu. Polacy wpisywali pytania: "co to jest Labubu?", "ile kosztuje Labubu?", a nawet "gdzie kupić Labubu?".

Ten fenomen wyprzedził w trendach wiele poważnych tematów, co pokazuje siłę viralowych zjawisk i potrzebę oderwania się od codzienności.

Praktyczne porady i ciekawostki

Raport Google ujawnia też, że Polacy coraz częściej szukają praktycznych porad. W 2025 roku popularne były pytania typu "jak…?", "ile kosztuje…?", "co to…?".

Szukaliśmy instrukcji montażu drzwi, usuwania rdzy, układania paneli, a nawet budowy wędzarni ogrodowej. W kuchni królowały zapytania: "jak zrobić kiełbasę?", w urządzaniu mieszkań "co to jest tynk mozaikowy?", a w kosmetyce "jak urządzić domowe SPA?".

Wyszukiwarka była też miejscem, gdzie tłumaczyliśmy młodzieżowe słowa i sprawdzaliśmy ciekawostki ze świata.

Źródło: trends.withgoogle.com/pl

"Gość Wydarzeń". Problemy w służbie zdrowia. Prof. Fedorowski przedstawił rozwiązanie Polsat News