W skrócie Eurodeputowany Krzysztof Brejza zgłosił działalność Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie do prokuratury i ABW, zarzucając szerzenie rosyjskiej propagandy.

Jewgienij Tkaczew podczas wykładu w Warszawie przedstawił kontrowersyjne tezy, m.in. o rzekomym nazistowskim charakterze II RP oraz systemowej rusofobii w Polsce.

Wykład wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych przez RONiK, które zdaniem obserwatorów mają propagować rosyjską narrację historyczną.

Krzysztof Brejza poinformował w piątek na platformie X, że "zawiadamia Prokuraturę Krajową oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przestępczej działalności Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie".

Jak uzasadnił polityk, w czwartek "gościł" tam Jewgienij Tkaczew, "który szerzył kłamstwa na temat Polski i naruszył co najmniej kilka paragrafów Kodeksu karnego".

Wykład Rosjanina szczegółowo opisał portal OKO.press.

"Jeśli ta instytucja z siedzibą w samym centrum stolicy ma być tubą propagandową Kremla natychmiast powinny zająć się nią służby i śledczy. Putinowcy, precz z Warszawy!" - napisał Brejza.

Warszawa. Skandaliczny rosyjski wykład

Krzysztof Brejza złożył zawiadomienie po tym jak OKO.press szczegółowo opisał, że w czwartek, w rosyjskim ośrodku RONiK w Warszawie, Jewgienij Tkaczew wygłosił propagandowy wykład, uderzający w Polskę oraz gloryfikujący Rosję.

Według ustaleń portalu wydarzenie wpisuje się w prowadzony od miesięcy cykl szerzący rosyjskie narracje propagandowe pod pozorem "prelekcji historycznych". Tym razem Tkaczew przedstawił tezę o rzekomym "nazistowskim charakterze" II RP, zarzucił Polsce "wieloletnią systemową rusofobię", a także próbował dowodzić współpracy Warszawy z Adolfem Hitlerem.

Skandaliczny wykład w Warszawie. Rosjanin uderza w polską historię

Czwartkowe wystąpienie zatytułowane "5 lat przed II Wojną Światową. Pakty w Europie" miało - w ujęciu Tkaczewa - obnażać "fałszywości i przekłamania" w polskich podręcznikach historii. W praktyce jednak stało się prezentacją tez powielających oficjalny przekaz Kremla.

Tkaczew stwierdził m.in., że w polskiej edukacji pojawiają się "niewłaściwe i fałszywe treści", a w mediach i działaniach państwa widać "wychowanie w systemowej, trwającej od lat rusofobii".

Jako rzekome dowody przywołał wypowiedzi polskich polityków - Radosława Sikorskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Karola Nawrockiego. W trakcie wykładu pojawiły się również wątki straszenia polskiej opinii publicznej "ukraińskimi i niemieckimi wojskami".

Według ustaleń portalu najdalej idącą tezą Tkaczewa była sugestia, że II Rzeczpospolita miała być "państwem nazistowskim", które współpracowało z Hitlerem i samo dążyło do wojny. Narracja ta - powtarzana w rosyjskich mediach od 2020 roku - ma służyć relatywizowaniu paktu Ribbentrop-Mołotow i agresji Związku Radzieckiego na Polskę.

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK). Kim jest Jewgienij Tkaczew?

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK), działa w Warszawie na mocy polsko-rosyjskiej umowy z 1993 r. Placówką zarządza federalna agencja "Rossotrudniczestwo", podporządkowana MSZ Rosji. Siedziba ośrodka mieści się przy ul. Belwederskiej, w budynku przedstawicielstwa handlowego Federacji Rosyjskiej.

Prowadzący cykl opisywanych wyżej wykładów - Jewgienij Tkaczew - od dziecka mieszka w Polsce, deklaruje wykształcenie inżynierskie.

W Rosyjskim Domu przedstawia się jednak jako "kierownik projektów ochrony pamięci historycznej w Rzeczypospolitej Polskiej" oraz ambasador Rosyjskiego Towarzystwa "Znanije". Jak wskazuje OKO.press, to właśnie ta organizacja odpowiada dziś w Rosji za systemowe szerzenie propagandy historycznej.

