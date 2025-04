"Nie mają mocnej karty do kapitulacji Ukrainy". Wymowne słowa Sikorskiego

- "Odcięcie" Ukrainy od amerykańskich informacji wywiadowczych nie jest wystarczająco mocną kartą, aby narzucić Ukrainie kapitulację - twierdzi w rozmowie z "New York Times" Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji wypowiada się na łamach prestiżowego dziennika do tekstu o wymownym tytule "Jeśli Ameryka opuści Ukrainę, to co zrobi Europa?". Polityk wbija szpilkę w kremlowską propagandę "zwycięstwa" na froncie, a także przyznaje w jednej kwestii rację Donaldowi Trumpowi.