Większość badań wskazuje, że w drugiej turze wyborów zmierzyliby się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki , podczas gdy Sławomir Mentzen zajmuje w rankingach trzecie miejsce z poparciem na poziomie 17-18 proc. Z kolei z opublikowanego w piątek sondażu SW Research dla "Wprost" wynika, że Mentzen uzyskałby w wyborach 18,9 proc. poparcia, a Nawrocki - 16,5 proc. W takim układzie to właśnie polityk Konfederacji zmierzyłby się w drugiej turze z Trzaskowskim.

W sondażu dla "Rzeczpospolitej" zapytano więc respondentów, czy ich zdaniem lider Nowej Nadziei ma szansę wejść do drugiej tury kosztem Trzaskowskiego lub Nawrockiego.

Wyniki sondażu: Większość daje Mentzenowi szansę na drugą turę

16,3 proc. uczestników badania uważa, że Mentzen mógłby wejść do II tury kosztem Rafała Trzaskowskieg o, natomiast zdaniem 37,6 proc. badanych to Karol Nawrocki mógłby ustąpić miejsca liderowi Nowej Nadziei .

Z kolei 33,3 proc. respondentów nie widzi szans na to, aby Mentzen znalazł się w drugiej turze wyborów. 12,8 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania .

Wygląda więc na to, że zdaniem większości badanych II tura dla tego kandydata jest osiągalna .

Najnowszy sondaż wyborczy. Kto najczęściej stawia na Sławomira Mentzena?

Jak wynika z badania, przekonanie o możliwości awansu Mentzena do drugiej tury częściej podzielają mężczyźni (44 proc.) niż kobiety (32 proc.) . Pogląd ten jest szczególnie popularny w grupie najmłodszych wyborców - do 24. roku życia (44 proc.) .

Co ciekawe, wejście Mentzena do II tury kosztem Karola Nawrockiego za prawdopodobne uważa co druga osoba zarabiająca ponad 7000 zł netto oraz 43 proc. mieszkańców najmniejszych miast.