Dopytywany przez jednego z dziennikarzy o potencjalne wycofanie się USA z rozmów pokojowych w razie fiaska odpowiedział: "Myślę, że zawrzemy umowę. A jeśli zawrzemy umowę, to byłoby wspaniale, nie będziemy musieli martwić się o twoje pytanie. Możesz zadać to pytanie za dwa tygodnie ".

- Krym został przekazany przez prezydenta USA Baracka Husseina Obamę, nie ma to ze mną nic wspólnego. Podjęli decyzję. Nie padły żadne strzały, po prostu go przekazali. Teraz mówią, czy możecie go oddać? Myślę, że będzie to bardzo trudne do zrobienia - powiedział Donald Trump.