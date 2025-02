Wyścig o Pałac Prezydencki. Najnowszy sondaż, uwagę zwraca jeden kandydat

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj, największe poparcie w pierwszej turze uzyskałby Rafał Trzaskowski. Kandydat KO mógłby liczyć na 34,1 proc. głosów. Chociaż prezydent Warszawy ciągle utrzymuje się na pozycji lidera, to w stosunku do wcześniejszego sondażu zaliczył on spadek o 2,5 pkt proc.