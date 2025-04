"Coś tu nie gra". Braun w debacie zaskoczył już pierwszą odpowiedzią

- Chciałbym jednak odnieść się do tej dekoracji, którą tutaj państwo zainstalowaliście. To jest słabe - stwierdził Grzegorz Braun, odnosząc się do tekturowej figury Rafała Trzaskowskiego wniesionej do studia przez Marka Jakubiaka. Gadżet ustawiony został w studiu przy mównicy przygotowanej na wypadek przybycia prezydenta Warszawy.