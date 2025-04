Joanna Senyszyn dodała, że "dla kilku sekund zaspokojenia własnego ego pomagali Nawrockiemu i uderzali w siebie nawzajem i w swojego kandydata , który - według sondaży - ma największe szanse wejścia do drugiej tury". "W konsekwencji na jaw wyszły animozje , by nie powiedzieć wzajemna nienawiść rozbijająca koalicję 15 października" - oceniła.

"Choć nie jestem w rządzącej koalicji, rzucałam Rafałowi swoiste koła ratunkowe, bo tak postępują sojusznicy dobra wspólnego . Kto tego nie rozumie, nie nadaje się do gry zespołowej, jaką jest polityka" - skonkludowała pretendentka do Pałacu Prezydenckiego.

W piątek wieczorem debatę w Końskich skomentował m.in. Rafał Trzaskowski. - To była równa debata, nikt nie miał lepszych warunków (...). Dokładnie te same pytania, jasna kolejność, kultura. Dokładnie to gwarantowałem Nawrockiemu, a nie te numery z propagandzistami, które obserwowaliśmy i te zabawy w debaty - mówił do zgromadzonych zwolenników.