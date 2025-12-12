W skrócie Ponad 39 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju.

Negatywną opinię wyraziło prawie 28 proc. badanych, a 33 proc. respondentów nie miało zdania na temat pracy ministra.

Sondaż przeprowadziło UCE Research na próbie ponad tysiąca dorosłych Polaków tuż przed drugą rocznicą powołania obecnego rządu.

Pracowania UCE Research zadała ankietowanym pytanie "Jak ocenia Pan/Pani działania w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju podejmowane przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza?".

Sondaż UCE Research. Polacy ocenili działania Władysława Kosiniaka-Kamysza

Z badania wynika, że pozytywną ocenę działań Władysława Kosiniaka-Kamysza wystawia 39,1 proc. Polaków.

Ponadto opinię, że "bardzo dobrze" wykonuje on swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju miało 10,8 proc. badanych, natomiast 23,8 proc. ocenia go "raczej dobrze".

Niemal co trzeci respondent w badaniu UCE Research dla Onetu ocenił pracę lidera PSL negatywnie. Mowa o 27,8 proc. badanych. Wśród nich 12,3 proc., uznało decyzje podejmowane przez Kosiniaka-Kamysza jako "bardzo złe", a 15,5 proc. za "raczej złe".

Sondaż wykazał także, że 1/3 Polaków nie ma zdania na temat działań wicepremiera w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało bowiem 33,1 proc. ankietowanych.

Władysław Kosiniak-Kamysz od dwóch lat piastuje funkcję szefa MON i wicepremiera

Wyniki sondażu opublikowane zostały w przeddzień drugiej rocznicy powołania rządu Donalda Tuska. Przypomnijmy, że do tego wydarzenia doszło 13 grudnia 2023 roku.

Od tamtej pory funkcję ministra obrony narodowej oraz wicepremiera piastuje nieprzerwanie wspomniany Władysław Kosiniak-Kamysz.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

