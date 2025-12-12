W skrócie Rosyjski atak na obwód odeski spowodował uszkodzenie trzech statków, w tym tureckiego, na którym wybuchł poważny pożar.

Turcja w odpowiedzi wystosowała apel o zaprzestanie działań wojennych w rejonie Morza Czarnego i zawarcie porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa żeglugi.

Prezydent Turcji spotkał się z Władimirem Putinem, proponując negocjacje i podkreślając gotowość do mediacji między stronami konfliktu.

Do ataku Rosji na obwód odeski doszło w piątkowe popołudnie. Agencja Unian informuje, że alarm powietrzny ogłoszono około godziny 15:20. Niedługo później w Odessie oraz w okolicznych miejscowościach słychać było dwie potężne eksplozje.

Unian dodaje, że mieszkańcy za pośrednictwem wpisów na platformie Telegram informowali, że w trakcie ataku uderzono w cywilny statek towarowy, który stanął w płomieniach.

Wojna w Ukrainie. Trafiono w turecki statek w Czarnomorsku

Po czasie zaczęły pojawiać się informacje, że uszkodzona maszyna mogła należeć do Turcji. Doniesienia te potwierdziła agencja Reutera. Do zniszczenia statku doszło w porcie w Czarnomorsku (około 33 km od Odessy).

Reuters informuje, że maszyna przewoziła zapasy żywności. Operator statku przekazał w rozmowie z agencją, że do ataku z powietrza doszło niedługo po zacumowaniu, czyli około godziny 16:00 czasu lokalnego. W wyniku zdarzenia w przedniej części jednostki wybuchł pożar.

Agencja dodaje, że Rosja zaatakowała dwa ukraińskie porty. W tym celu wykorzystano drony oraz rakiety. Zdarzenie potwierdził Ołeksii Kułeba, minister rozwoju społecznego i terytorialnego Ukrainy.

Ponadto w wyniku ostrzelania uszkodzone miały zostać w sumie trzy statki, wszystkie w obwodzie odeskim. Poinformował o tym Reutersa rzecznik marynarki wojennej Ukrainy.

Unian wyjaśnia, że poza turecką maszyną ostrzelany został również kontenerowiec przeładunkowy, który znajdował się w porcie w Odessie. Na ten moment nie ma informacji na temat trzeciej jednostki, która miała zostać zaatakowana.

Turcja zabrała głos ws. ataku na statek

Głos w sprawie zdarzenia zabrała Turcja, która zaapelowała o zaprzestanie ataków w rejonie Morza Czarnego. Władze stwierdziły bowiem, że piątkowy incydent "uwypuklił zagrożenia dla bezpieczeństwa morskiego".

W oświadczeniu opublikowanym przez tureckie MSZ Ankara wezwała także do podjęcia porozumienia w sprawie zawieszenia ataków na żeglugę oraz infrastrukturę energetyczną i portową obu stron konfliktu. Wszystko po to, aby "zapobiec eskalacji w regionie".

"Po raz kolejny podkreślamy wagę natychmiastowego zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą i podkreślamy potrzebę porozumienia, które zapobiegnie eskalacji na Morzu Czarnym" - czytamy w oświadczeniu.

Prezydent Turcji spotkał się z Władimirem Putinem

Dodajmy, że w piątek prezydent Turcji spotkał się z Władimirem Putinem w Turkmenistanie. W trakcie spotkania Recep Tayyip Erdogan zasugerował, aby zaprzestać ataków na obiekty energetyczne i porty, twierdząc, że byłoby to "korzystne".

"Nasz Prezydent zauważył, że procesy negocjacyjne mające na celu zakończenie wojny są uważnie śledzone i że w tym kontekście Turcja jest gotowa organizować spotkania we wszystkich formatach" - wskazało Biuro Komunikacji Prezydencji Republiki Turcji.

Rozmowy toczyły się głównie wokół wojny w Ukrainie, a turecki przywódca ocenił, że "można osiągnąć porozumienie" na warunkach "przynoszących praktyczne korzyści obu stronom".

