Nawrocki kluczowy w politycznej strategii Tuska. PiS nie będzie zadowolone

Łukasz Rogojsz

Łukasz Rogojsz

- Rywalizacja z Karolem Nawrockim wzmacnia Donalda Tuska, bo on zaczynał ten wyścig z dużo słabszej pozycji. Bycie w kontrze do prezydenta go wzmocniło. To on potrzebował przekonać swoich wyborców, że jego rząd nie jest wcale najgorszy - o wynikach sondażu IBRiS dla Polsat News mówi w rozmowie z Interią Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Dwóch elegancko ubranych mężczyzn w trakcie rozmowy przy stole konferencyjnym, na tle biało-czerwonych flag oraz z dekoracją z biało-czerwonych kwiatów, na stole znajdują się filiżanki, szklanki, mikrofony i butelki wody.
Konfrontacja z prezydentem Karolem Nawrockim jest kluczowym elementem politycznej strategii premiera Donalda TuskaWojciech OlkusnikEast News

13 grudnia rząd Donalda Tuska będzie obchodzić drugą rocznicę swojej pracy. Z tej okazji IBRiS na zlecenie Polsat News zapytał Polaków o ocenę dokonań rządzących. Ci okazali się w swoich opiniach mocno zróżnicowani.

Co prawda niemal dwie trzecie badanych (65,1 proc.) źle ocenia stopień realizacji obietnic wyborczych przez rząd, ale ogólna ocena pracy gabinetu Tuska nie wygląda już tak pesymistycznie. Pozytywne zdanie ma o niej niemal 41 proc. Polaków; negatywne - niespełna 52 proc.

Zobacz również:

Sondaż IBRiS dla Polsat News. Jak Polacy oceniają realizację obietnic przez rząd Donalda Tuska?
Polska

Półmetek rządu Tuska. Polacy ocenili realizację obietnic

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Z odpowiedzi ankietowanych jasno wynika też, co było największym atutem rządzących. To bezpieczeństwo. Aż 34,7 proc. pytanych uważa, że w tej kwestii obóz władzy spełnił swoje obietnice wyborcze. To zdecydowanie wyższy wynik niż chociażby rozliczenia nieprawidłowości poprzedników (16,7 proc.) czy naprawa wymiaru sprawiedliwości (6 proc.).

    Kolorowy wykres kołowy prezentujący wyniki sondażu dotyczącego oceny działania rządu, z wyraźnymi procentowymi wynikami różnych opinii, na tle ciemnoniebieskiego wnętrza z fragmentem godła Polski i biurka.
    Wyniki sondażu dla Polsat NewsPolsat News

    Polacy nie mają też złudzeń co do współpracy premiera z prezydentem. Więcej niż dziewięciu na dziesięciu respondentów określa ją jako złą. Przeciwnego zdania jest zaledwie 1,1 proc. Polaków. Zdania w tej kwestii nie ma kolejne 6,4 proc. społeczeństwa.

    Wojna z Nawrockim pompuje Tuska

    Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, zauważa, że rywalizacja dwóch najważniejszych polityków w kraju prowadzi od uśrednienia ich wyników poparcia. Nową odsłonę "wojny na górze" prezydent zaczynał z wynikami bardzo wysokimi, natomiast premier z bardzo niskimi.

    Dwóch mężczyzn w garniturach znajduje się na sali obrad, jeden stoi z poważnym wyrazem twarzy, drugi siedzi w ławie i wykonuje gest dłonią przy skroni, wyrażając skupienie lub zamyślenie. W tle widoczne są inne postacie, ubrane formalnie.
    Prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald TuskAnita Walczewska/ Pawel WodzynskiEast News

    - Nawrocki dalej ma bardzo dobre notowania, ale notowania Tuska wyraźnie się poprawiły - m.in. z powodu zaostrzającej się polaryzacji. Ludzie obwiniają obie strony mniej więcej po równo - strona liberalna obwinia prezydenta, a strona konserwatywna Tuska - analizuje Pawłowski.

    Nasz rozmówca podkreśla jednak, że "to wzmacnia Tuska, bo on zaczynał ten wyścig z dużo słabszej pozycji".

    - Bycie w kontrze do Nawrockiego go wzmocniło. To on potrzebował przekonać swoich wyborców, że jego rząd nie jest wcale najgorszy. Z tym Tusk miał największy problem - zauważa prezes OGB.

    49 proc. Polaków, o których walczy Tusk

    Wyniki ogólnej oceny pracy rządu - zdaniem Łukasza Pawłowskiego - również nie powinny martwić szefa rządu. Po pierwsze, dlatego że są mniej więcej zbalansowane - 41 proc. wskazań pozytywnych i 52 proc. negatywnych. Po drugie, dlatego że Tusk nie w ocenach pracy rządu upatruje szansy na wygraną w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

    Żyjemy w Polsce Jarosława Kaczyńskiego zarządzanej przez Donalda Tuska.
    Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej

    - Tusk komunikuje się z tymi 49 proc. Polaków, którzy w drugiej turze wyborów prezydenckich głosowali na Trzaskowskiego - mówi Interii Pawłowski. I dodaje: - Nie przekona żadnego wyborcy prawicowego czy wyborcy Konfederacji. Zresztą nawet na to nie liczy.

    Na co zatem liczy premier? Na konsolidację obozu władzy, czyli "jedną, dużą, silną listę tych wyborców".

    - Tusk wie, że prawica może mieć te 51 proc. głosów, ale podzielona między Kaczyńskiego, Mentzena i Brauna nie będzie w stanie stworzyć rządu - podkreśla Pawłowski.

    Polityczne emocje, a nie "efekt flagi"

    Chociaż Polacy zdecydowanie najlepiej oceniają dokonania rządu w zakresie bezpieczeństwa, w ocenie naszego rozmówcy to nie ta kwestia ma być biletem rządzących do utrzymania władzy po 2027 roku.

    Zobacz również:

    Poprawiają się nastroje społeczne. Donald Tusk na tym korzysta, ale jak długo?
    Polska

    "Moment przełomu". Sondaż na dwulecie rządu potwierdza trend

    Kamila Baranowska
    Kamila Baranowska

      - Bezpieczeństwo jest pewną pułapką. W 2023 roku PiS również postawiło na bezpieczeństwo i to nie dało im zwycięstwa. Karta bezpieczeństwa jest też wypadkową sytuacji zagrożenia, w której się znajdujemy od dłuższego czasu - twierdzi rozmówca Interii.

      I dodaje: - Akty sabotażu czy atak dronów wywołują tzw. efekt flagi i rząd ma wszelkie argumenty, instrumenty, żeby pokazać, że potrafią zapewnić Polakom bezpieczeństwo.

      Pawłowski zaznacza jednak, że "Tusk nie będzie stawiać na to, żeby kampania dotyczyła kwestii merytorycznych, jak choćby bezpieczeństwo, tylko robienia polityki i politycznych emocji".

      - Żyjemy w Polsce Jarosława Kaczyńskiego zarządzanej przez Donalda Tuska. Wszelkie kluczowe programy i projekty wprowadzone za rządów Zjednoczonej Prawicy - 800 plus, 13. i 14. emerytura, Centralny Port Komunikacyjny, elektrownia atomowa - pozostały i są kontynuowane - mówi.

      Powrotu do tzw. polityki ciepłej wody w kranie jednak nie będzie.

      - To będzie skupienie się na polityce, na emocjach, na stanie zagrożenia - przewiduje Pawłowski.

      - Argumentem do pójścia na wybory nie będzie to, że ten rząd ma świetny plan i świetną ideę dalszego rozwoju Polski, bo tego nie ma i Tusk był w tym zawsze kiepski - kontynuuje.

      Na koniec podkreśla, że "tworzenie atmosfery zagrożenia, straszenie tym, kto jest po drugiej stronie, mówienie, że to najważniejsze wybory w historii Polski - to w tę, mocno polityczną stronę będzie szedł Tusk".

      Zobacz również:

      W "Politycznym WF-ie" o tym, czy możliwe jest porozumienie na linii Donald Tusk - Adam Glapiński
      Polityczny WF

      "Polityczny WF": Deal jak w banku. Glapiński dogada się z Tuskiem?

      Wiktor Kazanecki
      Wiktor Kazanecki
      Budka w "Graffiti": Najgorsze, co może spotkać Polskę, to Kaczyński wespół z BraunemPolsat News

      Najnowsze