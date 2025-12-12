Premier Pakistanu nie wytrzymał. Putin kazał mu czekać 40 minut
Premier Pakistanu zakłócił rozmowę Władimira Putina z Recepem Tayyipem Erdoganem. Zdarzenie zakończyło się interwencją służb i wyproszeniem Shehbaza Sharifa z pomieszczenia. Polityk czekał w sumie 40 minut na opóźnione spotkanie z prezydentem Rosji. W pewnym momencie jego cierpliwość się skończyła.
W skrócie
- Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zakłócił rozmowę Władimira Putina z Recepem Tayyipem Erdoganem podczas forum w Turkmenistanie.
- Sharif został wyproszony z pomieszczenia po interwencji służb. Polityk czekał na spotkanie z Putinem przez 40 minut.
- Spotkanie Putina z Erdoganem dotyczyło głównie wojny w Ukrainie i możliwości osiągnięcia pokoju.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Premier Pakistanu Shehbaz Sharif niespodziewanie przerwał rozmowę Władimira Putina z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowego Forum Pokoju i Zaufania w Turkmenistanie.
Premier Pakistanu zakłócił spotkanie Putina z Erdoganem
Zagraniczne media informują, że rozmowa Erdogana i Putina - ze względu na rozległość tematów - zaczęła się przedłużać, co wyraźnie nie spodobało się premierowi Pakistanu. Shehbaz Sharif postanowił więc wejść do pokoju i dołączyć do rozmowy przywódców.
"Shehbaz Sharif czekał ok. 40 min na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem z powodu przedłużających się rozmów rosyjskiego przywódcy z prezydentem Turcji" - przekazała rosyjska agencja TASS.
Media informują, że konieczna okazała się interwencja. W jej wyniku Sharif został wyproszony z pomieszczenia.
"Delegacja rosyjska, po dłuższym spotkaniu ze swoimi tureckimi odpowiednikami, przybyła na spotkanie ze swoimi pakistańskimi partnerami" - dodała TASS.
Przypomnijmy, że Władimir Putin i jego administracja są znani z regularnego opóźniania umówionych spotkań i niedotrzymywania terminów. Tak było między innymi w przypadku rozmów ze współpracownikami Donalda Trumpa - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem - w sprawie paktu pokojowego dla Ukrainy.
Turkmenistan. Putin rozmawiał z Erdoganem o pokoju z Ukrainą
Dodajmy, że gazeta "Hurriyet" informowała, że rozmowa prezydenta Rosji z tureckim przywódcą dotyczyła przede wszystkim wojny w Ukrainie. W jej trakcie Ankara wyraziła swoje nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu oraz zapowiedziała wsparcie w działaniach pokojowych.
"Nasz Prezydent zauważył, że procesy negocjacyjne mające na celu zakończenie wojny są uważnie śledzone i że w tym kontekście Turcja jest gotowa organizować spotkania we wszystkich formatach" - wskazało Biuro Komunikacji Prezydencji Republiki Turcji.
Turecki prezydent zasugerował ponadto, aby zaprzestać ataków na obiekty energetyczne i porty, twierdząc, że byłoby to dla wszystkich "korzystne". Jak ocenił, "można osiągnąć porozumienie" na warunkach "przynoszących praktyczne korzyści obu stronom".
Źródła: TASS, RT India, "Hurriyet"