Sharif został wyproszony z pomieszczenia po interwencji służb. Polityk czekał na spotkanie z Putinem przez 40 minut.

Spotkanie Putina z Erdoganem dotyczyło głównie wojny w Ukrainie i możliwości osiągnięcia pokoju.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif niespodziewanie przerwał rozmowę Władimira Putina z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowego Forum Pokoju i Zaufania w Turkmenistanie.

Zagraniczne media informują, że rozmowa Erdogana i Putina - ze względu na rozległość tematów - zaczęła się przedłużać, co wyraźnie nie spodobało się premierowi Pakistanu. Shehbaz Sharif postanowił więc wejść do pokoju i dołączyć do rozmowy przywódców.

"Shehbaz Sharif czekał ok. 40 min na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem z powodu przedłużających się rozmów rosyjskiego przywódcy z prezydentem Turcji" - przekazała rosyjska agencja TASS.

Media informują, że konieczna okazała się interwencja. W jej wyniku Sharif został wyproszony z pomieszczenia.

"Delegacja rosyjska, po dłuższym spotkaniu ze swoimi tureckimi odpowiednikami, przybyła na spotkanie ze swoimi pakistańskimi partnerami" - dodała TASS.

Przypomnijmy, że Władimir Putin i jego administracja są znani z regularnego opóźniania umówionych spotkań i niedotrzymywania terminów. Tak było między innymi w przypadku rozmów ze współpracownikami Donalda Trumpa - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem - w sprawie paktu pokojowego dla Ukrainy.

Turkmenistan. Putin rozmawiał z Erdoganem o pokoju z Ukrainą

Dodajmy, że gazeta "Hurriyet" informowała, że rozmowa prezydenta Rosji z tureckim przywódcą dotyczyła przede wszystkim wojny w Ukrainie. W jej trakcie Ankara wyraziła swoje nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu oraz zapowiedziała wsparcie w działaniach pokojowych.

"Nasz Prezydent zauważył, że procesy negocjacyjne mające na celu zakończenie wojny są uważnie śledzone i że w tym kontekście Turcja jest gotowa organizować spotkania we wszystkich formatach" - wskazało Biuro Komunikacji Prezydencji Republiki Turcji.

Turecki prezydent zasugerował ponadto, aby zaprzestać ataków na obiekty energetyczne i porty, twierdząc, że byłoby to dla wszystkich "korzystne". Jak ocenił, "można osiągnąć porozumienie" na warunkach "przynoszących praktyczne korzyści obu stronom".

Źródła: TASS, RT India, "Hurriyet"

