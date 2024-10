W czwartek podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL w Tarnowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do partnerów z koalicji rządzącej o jedność w sprawie kandydata w wyborach prezydenckich.

- Chciałbym, abyśmy do tych wyborów podeszli inaczej niż do wyborów parlamentarnych. Wtedy byłem zwolennikiem, że idziemy pod własnym szyldem. Bez nas nie byłoby odsunięcia PiS-u od władzy. Oczywiście też bez zrozumienia wszystkich sił, które tworzą dziś koalicję. To były inne wybory - dodał.