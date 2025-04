Duda skrytykował słowa ministra. "Wykrzyczał hasło jednego z kandydatów"

- Pan minister de facto sprowadził wszystko do polityki partyjnej, używając hasło jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i wykrzykując je na sali sejmowej - powiedział w środę Andrzej Duda, odnosząc się do exposé Radosława Sikorskiego. Do krytyki ze strony prezydenta błyskawicznie odniósł się sam szef MSZ. - Przypominam, że zgodnie z konstytucją to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną - podkreślił.