Kard. Wyszyński nazwał niegdyś te spekulacje "horoskopami", sugerując że mają one niewielkie znaczenie i często mijają się z prawdą. Co podkreśla ks. Śliwiński - wszelkie medialne doniesienia na temat tego, kto zostanie nowym papieżem często są przekorne .

"To trudne przewidzieć wybór papieża mimo prób, podejmowanych strategii i pewnie najszczerszych chęci. Historia ostatnich konklawe temu nie zaprzecza, co więcej, doświadczenie obserwatorów ukuło powiedzenie ostrzeżenie: 'Kto wchodzi na konklawe jako papież, wychodzi jako kardynał'" - czytamy w książce pt. "Konklawe".

Uważany jest za pragmatyka i człowieka kompromisu - ceni go zarówno skrzydło reformatorskie, jak i bardziej zachowawcze środowiska w Kościele. Nie jest medialny ani ideologiczny, ale właśnie ta jego dyskretna skuteczność, doświadczenie w zarządzaniu i międzynarodowych negocjacjach czynią go jednym z głównych kandydatów na przyszłego papieża.

Co więcej, choć kard. Parolin nie jest utożsamiany z najbardziej progresywnym skrzydłem Kościoła, to jednak pozostał lojalnym wykonawcą polityki zmarłego papieża Franciszka. Wielu uważa kard Parolina za "człowieka środka", który może kontynuować część reform Franciszka, jednocześnie wprowadzając większą równowagę między różnymi frakcjami wewnątrz Kościoła, a zwłaszcza z tradycjonalistami.

Dla niektórych, ważnym argumentem przemawiającym za tym, że to właśnie kard. Parolin zostanie następnym papieżem jest jego pochodzenie. Po trzech papieżach spoza Włoch (Jan Paweł II pochodził z Polski, Benedykt XVI był Niemcem, Franciszek z Argentyny), część kardynałów może uznać, że nadszedł czas na powrót papiestwa do Włoch .

Kard. Parolin cieszy się również opinią człowieka zrównoważonego, dyplomatycznego i godnego zaufania - jest szanowany zarówno przez hierarchów watykańskich, jak i przez wielu biskupów na świecie, co czyni go kandydatem akceptowalnym dla różnych frakcji w Kościele .

Żaden z powyższych kandydatów jednak nie łączy w sobie tylu kluczowych atutów, co kard. Parolin - doświadczenia, znajomości Watykanu, zdolności dyplomatycznych i szerokiego poparcia. Czy to sprawi, że to właśnie on zostanie 267. Ojcem Świętym? Dowiemy się, gdy nad Bazyliką św. Piotra pojawi się biały dym.