Nieobecność Rubio potwierdziła jeszcze we wtorek rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce. Stany Zjednoczone w Londynie reprezentować będzie natomiast wysłannik Donalda Trumpa do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg.

- Ukraina chce szybkiego i sprawiedliwego pokoju, ale jeśli zaczynamy rozmawiać o suwerennych terytoriach, to format staje się przedłużeniem wojny, czego chce Rosja - oświadczył we wtorek Zełenski, wskazując, że to właśnie to, "w co chce grać Władimir Putin".