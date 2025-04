Expose Radosława Sikorskiego. "Najtrudniejsza sytuacja od dekad"

- Świat staje coraz mniej przewidywalny, wojna u granic, zmiany w międzynarodowym układzie sił oraz globalne kryzysy gospodarcze i polityczne sprawiają, że stabilność, do której przywykliśmy w Europie, ugina się pod naporem nowych wyzwań - wymieniał Radosław Sikorski .

Wskazał również, że wojna w Ukrainie do tej pory miała kosztować Rosję według szacunków co najmniej 200 mld dolarów. Podkreślił, że Kijów broni się "bohatersko" i nie ma powodów do kapitulacji, przy jednoczesnej, trwającej pomocy Europy.