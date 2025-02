Friedrich Merz zaznaczył, że wojna Władimira Putina nie dotyczy tylko Ukrainy, ale jest wymierzona w cały zachodni porządek polityczny. Wskazał, że rosyjski przywódca dąży do odbudowy "Wielkiej Rosji", która może obejmować także "część krajów bałtyckich, część Polski". - On jest zainteresowany obszarem NATO. Musimy być na to przygotowani - powiedział Merz w telewizji RTL.

