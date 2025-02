Wojna w Ukrainie. Paweł Kowal: Rosja wróci na salony

Prof. Paweł Kowal zwrócił uwagę na rozmowy, które odbyły się na marginesie głównych paneli konferencji w Monachium , w których brał udział m.in. specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg. - One pokazują, że zmieni się podejście do Rosji - wskazał polityk.

- Przyjmuję do wiadomości, że skończył się okres izolowania Putina. Osobiście liczyłem, że ten okres potrwa dłużej i że przez te działania izolujące uda się doprowadzić na tym etapie do wymiany przywództwa w Rosji, choćby na podobne do Putina, ale żeby to nie był Putin - podkreślił prof. Kowal.