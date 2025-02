Pierwsze takie spotkanie od wybuchu wojny. "Zobaczymy, co jest możliwe"

W stolicy Arabii Saudyjskiej , Rijadzie, odbędzie się we wtorek pierwsze od rozpoczęcia wojny na Ukrainie spotkanie delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji . Tematem rozmów ma być odbudowa dwustronnych relacji i przygotowanie do możliwych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.

Delegacjom mają przewodniczyć szefowie dyplomacji obu krajów, USA - Marco Rubio i Rosji - Siergiej Ławrow . Po stronie rosyjskiej do stołu zasiądzie także doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow, a Amerykę reprezentować mają również doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Rijad. Spotkanie USA z Rosją. Krok w kierunku negocjacji pokojowych?

Obie strony wtorkowego spotkania podkreślają jednak, że nie spodziewają się w Rijadzie konkretnych ustaleń. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce stwierdziła, że dyskusja będzie "w zasadzie kontynuacją rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem , mającą na celu sprawdzenie, czy możemy pójść naprzód i zobaczyć, co jest możliwe".

Podkreśliła, że Waszyngton chce przede wszystkim sprawdzić, "czy Rosjanie poważnie podchodzą do chęci wznowienia dialogu". - Nie sądzę, żeby to było coś szczegółowego lub żeby to był krok w kierunku jakichś negocjacji - zaznaczyła.