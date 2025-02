Czy misja Kellogga się powiedzie? I dlaczego to właśnie on otrzymał zadanie, któremu od trzech lat nikomu nie udało się podołać?

Generał Keith Kellogg. Bogate doświadczenie militarne

Keith Kellogg i powrót do Białego Domu

Generał Keith Kellogg wa arenę polityczną wrócił w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa . Był wtedy doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, później pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych . Teraz amerykański prezydent wyznaczył mu rolę specjalnego wysłannika USA do spraw Ukrainy i Rosji .

- Śledząc jego karierę nie mam wątpliwości, że to jest osoba o ogromnym doświadczeniu , dlatego Trump mu zaufał i liczy się z jego zdaniem - uważa Jan Piekło.

Podkreśla, że wiedza, którą Keith Kellogg zdobył na froncie może mu pomóc we właściwej ocenie sytuacji i rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim.

Generał Keith Kellogg w Polsce. Czego możemy się spodziewać?

- Nie jest jednak tak, że to on będzie podejmował decyzje. Kellogg będzie przekazywał informacje, swoje opinie. Jednak ostatnie słowo będzie należało do Donalda Trumpa - podkreśla były ambasador Polski w Ukrainie.