Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że Moskwa jest gotowa przeanalizować pomysły Donalda Trumpa dotyczące zakończenia konfliktu w Ukrainie , gdy tylko ten obejmie urząd w poniedziałek 20 stycznia.

Siergiej Ławrow o narracji Donalda Trumpa ws. Ukrainy. "Przyjmujemy z zadowoleniem"

Siergiej Ławrow podkreślił, że Rosja z zadowoleniem przyjęła fakt, że nowa administracja w Białym Domu " zaczęła coraz częściej wspominać o realiach" na liniach frontu. Szef MSZ odniósł się w ten sposób do niedzielnych słów nowego doradcy Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa Mike'a Waltza, który podkreślił w wywiadzie dla ABC News, że "wojna musi się zakończyć się jakimiś środkami dyplomatycznymi" .

- Nie uznaję za realistyczne twierdzenie, że wyrzucimy każdego Rosjanina z każdego centymetra ukraińskiej ziemi, nawet z Krymu . Prezydent Trump uznał tę rzeczywistość i myślę, że to ogromny krok naprzód , ponieważ cały świat uznaje, że tak właśnie jest - ocenił amerykański doradca.

Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył również, Kreml jest gotowy do rozmów na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach negocjacji pokojowych.

Spotkanie Trump-Putin. Serbia i Słowacja chcą być gospodarzami szczytu

W poniedziałek Donald Trump zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do rozmów ze swoim rosyjskim odpowiednikiem "bardzo szybko" po przejęciu władzy w USA przez nową administrację. - Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy skończyć tę wojnę. To krwawa rzeź - wskazał jeszcze w piątek przyszły lider władz w Waszyngtonie.