Ambasador USA żegna się z Polską. "Jeden z przywilejów mojego życia"

Mark Brzezinski pod koniec listopada zeszłego roku poinformował, że złożył rezygnację z funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce . Ambasadorem będzie do 20 stycznia br. Tego dnia prezydent elekt Donald Trump obejmie oficjalnie urząd prezydenta USA.

- Po trzech niesamowitych latach w roli ambasadora USA w Polsce trudno mi znaleźć słowa, które oddałyby jak wiele znaczy dla mnie ten kraj i jego mieszkańcy - powiedział na wstępie Brzezinski. Podkreślił, że "było to spełnieniu marzeń, które przerosło jego najśmielsze oczekiwania".

Mark Brzezinski ustępuje ze stanowiska. Podziękował Polakom

- Jako Amerykanin polskiego pochodzenia zawsze nosiłem Polskę w sercu. Dorastając, odwiedzałem Polskę z rodziną i słuchałem niezliczonych opowieści mojego ojca, Zbigniewa Brzezinskiego, który poświęcił życie umacnianiu więzi między naszymi krajami. Jego praca i głęboka miłość do ojczyzny ukształtowała mnie jako człowieka. Podążając jego śladami, miałem okazję obserwować, jak jego wizja wolnej, niezależnej i demokratycznej Polski staje się rzeczywistością. To dla mnie olbrzymi zaszczyt kontynuować jego dziedzictwo i przyczyniać się do zacieśniania relacji między naszymi narodami - mówił.