W piątek doszło do zapowiadanego spotkania prezydenta Ukrainy ze stroną słowacką. Na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego nie odpowiedział Robert Fico , za to wizytę złożył lider słowackiej opozycji Michal Szimeczko.

- Jesteśmy gotowi pomagać Słowakom w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa energetycznego . Ale bardzo ważne jest dla nas, aby usłyszeć sygnały ze Słowacji , że wspieracie również Ukraińców w naszej drodze do UE i NATO , to dla nas ważne - przekazał Zełenski podczas spotkania z liderem partii Postępowa Słowacja.

Ukraina. Fico nie odpowiedział na zaproszenie. Jasna deklaracja opozycji

- Chciałem przekazać wiadomość, że wielu na Słowacji bardzo ceni Ukrainę. Chcemy, aby Ukraina była bezpieczna, suwerenna i żyła w Unii Europejskiej. Jest to absolutnie kluczowe dla naszych narodów - odpowiedział lider słowackiej opozycji niejako w kontrze do tego, co głoszą przywódcy Słowacji.