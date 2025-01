Szczególnie, że wśród przedmiotów, ukrytych po napaści Niemiec w 1939 roku, jest ozdobna korona grobowa króla Aleksandra Jagiellończyka . Choć władca zasiadał na krakowskim tronie krótko, zaledwie pięć lat, do legendy przeszła historia jego wyjątkowo pięknej, pochodzącej z Rusi żony.

Nadciąga "pan całej Rusi"

Król wiedział, że władza jego dynastii w Polsce nie jest pewna. Jagiellonowie pochodzili z Litwy , a nad Wisłą do objęcia tronu konieczna była zgoda szlachty. Dlatego jeszcze przed śmiercią Kazimierz oddał Litwę w zarząd Aleksandrowi. Jana zaproponował na następnego władcę w Krakowie. Teoretycznie takie rozwiązanie groziło rozerwaniem polsko-litewskiej unii personalnej , której podstawą był jeden władca obu państw.

Jednak szlachta zaufała Kazimierzowi i przystała na rozwiązanie, które opierało się na współpracy i wzajemnej pomocy obu braci. Król Jan Olbracht przybrał tytuł najwyższego księcia litewskiego, ale była to tylko fasada władzy. W Wilnie rządził Aleksander.

Niestety wiedzieli o tym również w Moskwie . Wielki książę moskiewski Iwan III Srogi natychmiast po śmierci Kazimierza ogłosił się "prawnym panem całej Rusi". Przekaz był jasny. Moskwa zamierzała odebrać Litwie jej wschodnie ziemie, zagrażając przy tym należącemu do niej wtedy Smoleńskowi .

Do pokoju udało się doprowadzić w 1494 roku. Litwa dostała Briańsk , Moskwa przejęła Wiaźmę , leżącą współcześnie w obwodzie smoleńskim . Gwarancją porozumienia miało być małżeństwo Aleksandra z córką Iwana III.

Piękna Helena i szpiedzy Iwana

Jak podkreśla Paweł Jasienica w "Polsce Jagiellonów", każda ze stron inaczej rozumiała porozumienie i zawarte małżeństwo. Aleksander chciał trwałego pokoju na wschodzie, ale dla Iwana III był to jedynie chwilowy rozejm, a wysłanie własnej córki do Wilna rozumiał jako kolejny krok do władzy nad całą Rusią.