Wojna w Ukrainie. Rekrut dostaje nawet 86 tys. zł

- Za zapisanie się do wojska można dostać 15 tys. zł, do tego dochodzą różne bonusy. W obwodzie swierdłowskim nowy rekrut dostaje na rękę 86 tys. złotych - wskazuje z kolei dr Tomasz Makarewicz.

Rosja. Wojna nakręca spiralę inflacji

- Inflacja to średni poziom wzrostu cen. Z danych wynika, że znacznie wzrosły koszty zakupów podstawowych produktów spożywczych, gdzie rekord należy do ziemniaków - 88.8 proc. - wskazuje ekonomista.

Przyjaciel Putina nie szczędzi krytyki

Ponadto wysokie stopy procentowe są źle oceniane przez rosyjskie elity. Polityka Centralnego Banku została ostro skrytykowana przez Siergieja Czemiezowa , szefa państwowego konglomeratu obronnego Rostec i wieloletniego przyjaciela Putina. - Jeśli szef państwowego monopolu w przemyśle zbrojeniowym publicznie narzeka na warunki gospodarcze w kraju, to nie ma wątpliwości, że dzieje się źle. Problem z dostępnością kredytów jest tak ogromny, że zaczyna to doskwierać nawet takim gigantom jak Rostec - ocenia dr Makarewicz.

Wojna w Ukrainie. Rubel walutą niewymienialną

Rosyjska waluta w kontekście zagranicznej wymiany handlowej praktycznie przestała istnieć. W pierwszych tygodniach po inwazji za dolara trzeba było zapłacić nawet 150 rubli , czyli dwa razy tyle co przed wojną. Centralny Bank zdołał jednak dość szybko ustabilizować sytuację, kosztem wymienialności rubla. Jednak w 2024 r. rosyjska waluta ponownie słabła , co było w dużej mierze wynikiem amerykańskich sankcji. Obecnie 1 dolar wart jest ponad 100 rubli .

Kłopoty na kolei, czy w rolnictwie. Sankcje dają efekty

Słabość rubla to jeden z wielu dowodów na to, że sankcje, choć zdaniem krytyków powinny być ostrzejsze i lepiej egzekwowane, działają.

Poważne kłopoty Gazpromu. Osiągnięto historyczne minimum

Podstawą rosyjskiej gospodarki był eksport surowców energetycznych. Po trzech latach prowadzenia wojny doszło do zmniejszenia jego wartości. Rosja znalazła nowe rynki zbytu m.in. w Indiach i Chinach , ale nie zastąpią one rynku europejskiego .

- Przed wojną Europa była dla Gazprom u głównym i najbardziej dochodowym rynkiem zbytu. W 2023 roku koncern po raz pierwszy od 25 lat zanotował stratę finansową. Co więcej, gazpromowskie dostawy surowca do Europy osiągają historyczne minimum. Tak mało Gazprom nie eksportował od lat 70, kiedy ZSRR rozpoczął dostawy - podkreśla analityczka OSW Iwona Wiśniewska.

Na zamknięciu nitki, wiodącej przez Ukrainę, Gazprom straci około 5 miliardów euro . To poważny uszczerbek dla koncernu. Ratując się, firma zwiększa eksport na kierunku chińskim , poprzez gazociąg Siła Syberii. Ponadto Gazprom nadal eksportuje do Turcji oraz częściowo do Europy Południowej, poprzez turecką nitkę.

W 2023 roku Gazprom po raz pierwszy od 25 lat zanotował stratę finansową. Co więcej, dostawy surowca do Europy osiągają historyczne minimum.

Rosja. Jak radzi sobie reżim Putina?

- Budżet w czasie pełnoekranowej wojny realizowany jest z deficytem. To nowość w putinowskiej Rosji. Finansowanie odbywa się z wcześniej zgromadzonych rezerw rządowych oraz poprzez zaciąganie wewnętrznego długu. Ministerstwo Finansów sprzedaje obligacje, które w dużej mierze kupowane są przez rosyjskie banki komercyjne za pieniądze uzyskane przez nie od Banku Centralnego. De facto jest to element dodrukowywania pieniędzy. Dynamicznie rosnące wydatki na potrzeby armii pokrywane są także przez wzrost obciążeń podatkowych dla obywateli i biznesu - mówi Wiśniewska.

Takiej sytuacji nie było w Rosji nigdy

- W 2025 roku ponad 40 proc. rosyjskiego budżetu będzie nakierowane na potrzeby związane z wojną. To ogromna suma. Co ciekawe wydatki na obronność będą wyższe niż prognozowane dochody eksportowe z ropy i gazu. Takiej sytuacji nie obserwowaliśmy w Rosji nigdy - wskazuje analityczka OSW Iwona Wiśniewska.

Ogromne nakłady na wojnę jak na razie przyczyniają się do wzrostu PKB, w 2024 r. był on na poziomie ok. 3,6 proc. - Jednak gospodarka nie jest w stanie dalej rosnąć w takim tempie, czynniki wzrostu się wyczerpują. Przedsiębiorstwa osiągnęły maksimum swoich mocy produkcyjnych, brakuje im rąk do pracy i maszyn - mówi Iwona Wiśniewska.