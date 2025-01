Dużym utrudnieniem będą mgły i zamglenia - rano i wieczorem ograniczą widoczność do 300 metrów, a w południowych regionach nawet do 100 metrów. Na północnym zachodzie mogą utrzymywać się przez cały dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - nawet do 7, a na Przedgórzu Sudeckim - do 10 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jedynie na wybrzeżu chwilami umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.

