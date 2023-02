- Minął prawie rok od brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, a pańska odwaga będzie zapamiętana przez kolejne pokolenia - powiedziała przewodnicząca PE Roberta Metsola, witając prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Mogę powiedzieć z dumą, że zawsze byliśmy solidarni z Ukrainą. Walczycie nie tylko o swoje wartości, ale też o nasze, bo Ukraina jest Europą, a przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej - dodała.

- Chcę powtórzyć obietnicę, którą powiedziałam panu w kwietniu - będziemy z wami tak długo, jak to będzie potrzebne, a wolność zwycięży - stwierdziła Roberta Metsola na koniec swojego przemówienia.

"Bronimy Ukrainy i europejskiego stylu życia"

Po przewodniczącej PE głos zabrał Wołodymyr Zełenski. Prezydent podziękował za "zasadniczość" i "zaangażowanie" Parlamentu Europejskiego i wsparcie, jakie instytucja stale udziela Ukrainie. - Wszyscy jesteśmy Europejczykami, (...) a w naszej wspólnej Europie różnorodność i wolność stanowi wartość. (...) To nasza Europa, to nasz sposób życia. A ja jestem tu dziś, by bronić tych wartości dla Ukraińców - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca stwierdził, że rosyjski atak na jego państwo ma na celu zniszczenie Ukrainy, jej dążeń do Unii Europejskiej i europejskiego stylu życia. - Naszym marzeniem jest pokój i bezpieczeństwo. Wszystko to będzie możliwe tylko wtedy, kiedy pokonamy siłę, która chce odebrać nam nasze europejskie wartości - dodał.

- Chce podziękować wszystkim, którzy poparli Ukrainę w tej historycznej walce. Dziękuję wszystkim, którzy dostarczają nam broń i pomoc humanitarną, bez której nie moglibyśmy bronić naszego państwa i europejskiego stylu życia. Dziękuję - powiedział Zełenski.

Prezydent stwierdził, że wizja członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz udzielenie jej statusu kandydata do UE dały Ukraińcom dodatkową motywację do walki na froncie. - Kijów zbliża się do Unii Europejskiej i będziemy tym członkiem, bo zwyciężymy - oświadczył.

- Europa zawsze będzie wolna, dopóki jesteśmy razem, dopóki dbamy o naszą Europę i dbamy o nasz europejski styl życia. Zapraszam was do Ukrainy. Chwała wszystkim walczącym. Chwała Ukrainie - zakończył prezydent Wołodymyr Zełenski.

Po przemówieniu ukraińskiego przywódcy szefowa PE Roberta Metsola wręczyła mu flagę Unii Europejskiej, a na sali plenarnej rozbrzmiay hymny Ukrainy i Unii.

Wołodymyr Zełenski przybył do Brukseli

Gdy prezydent Wołodymyr Zełenski przyleciał do Brukseli został powitany na lotnisku przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i szefową KE Ursulę von der Leyen.