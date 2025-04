Zagraniczne wojska w Ukrainie? "Gotowych jest więcej niż sześć państw"

Wychodzi na to, ze rozmowy o zawieszeniu broni w Ukrainie utknęły w miejscu, a Rosja nie wywiązuje się ze wstępnych deklaracji dotyczących zakończenia ataków na obiekty infrastruktury krytycznej .

Mimo to estoński minister obrony przekonuje, że tzw. koalicja chętnych jest gotowa wysłać na sporny region żołnierzy strzegących pokoju. Co więcej, zaznaczył, że chętnych krajów jest znacznie więcej niż te, które deklarują to oficjalnie.